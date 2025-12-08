8 Декабря 2025
RU

Два азербайджанских боксера одержали первые победы на чемпионате мира - ФОТО

Бокс
Новости
8 Декабря 2025 10:25
14
В Дубае (ОАЭ) завершились поединки 1/16 финала чемпионата мира по боксу среди мужчин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в пятый день турнира двое азербайджанских боксеров вышли в следующий раунд.

Магсуд Хасметов (63,5 кг) в дебютном поединке встретился с Пасификом Нионзимой (Руанда) и одержал победу нокаутом в третьем раунде. В 1/8 финала Хасметов сразится с Русланом Гафуровым (Таджикистан).

Сархан Алиев (71 кг) выиграл у Бонифатса Майна (Кения). Бронзовый призер чемпионата мира одержал победу со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 30:27). В 1/8 финала Алиев встретится с Артурсом Вайслой (Латвия).

Отметим, что чемпионат мира завершится 13 декабря.

İdman.Biz

