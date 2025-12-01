1 Декабря 2025
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России - ФОТО

1 Декабря 2025 21:46
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России - ФОТО

Азербайджанские борцы успешно выступили на двух традиционных турнирах в России, завоевав в общей сложности шесть медалей, сообщает İdman.Biz.

Во Владикавказе прошел мемориал двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева. Магомедхан Магомедов впервые выступил в весовой категории 125 кг и стал победителем соревновании, выиграв все свои поединки.

Еще пять медалей азербайджанские спортсмены добыли на турнире Шамиля Умаханова в Хасавюрте. Серебро завоевали Мурад Евлоев (74 кг), Али Цокаев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг). Бронзовыми призерами стали Гаджимурад Омаров (74 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг).

