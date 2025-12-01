1 Декабря 2025
Британский боксер сообщил о краже из своего дома после победного боя

Бокс
Новости
1 Декабря 2025 14:44
11
Британский боксер сообщил о краже из своего дома после победного боя

Дом британского боксера Бена Уиттакера обокрали.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент случился в тот момент, когда спортсмен проводил поединок с представителем Германии Бенджамином Гавази в Бирмингеме.

"В спорте случаются как взлеты, так и падения. Вернулся домой после боя, а дом ограбили. Но жители Уэднсбери, у меня есть очень и очень крупное вознаграждение. Найдите этих людей. Они забрали даже мой пояс IBF. Что они собираются с ним делать?" - заявил Уиттакер в социальных сетях.

Напомним, Уиттакер победил Гавази в первом раунде. Это был его дебютный поединок под эгидой нового промоутера Matchroom Boxing.

İdman.Biz

