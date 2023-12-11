Нариман Абдуллаев: "Это был лучший чемпионат за последние годы, он сумел нас удивить" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью старшего тренера мужской сборной Азербайджана по боксу Наримана Абдуллаева İdman.biz

- Завершился чемпионат Азербайджана среди боксеров-мужчин. Как бы вы прокомментировали турнир?

- Чемпионат прошел на очень высоком уровне. Потому что многие наши молодые спортсмены пробовали здесь свои силы. Благодаря упорной борьбе практически каждый боксер боролся до конца. Я бы сказал, что это был лучший чемпионат, организованный за последние годы, как с точки зрения организации, так и с точки зрения боев. На соревнованиях зафиксирован прогресс в количестве команд и спортсменов.

- Выступление какого участника команды стало для вас неожиданным и кто не оправдал себя?

- В весе 86 кг очень хорошо выступил Сеид Сеидов. В финале он встретился с опытным Эльдаром Гулиевым. Первые 2 раунда прошли напряженно. Но в последнем он перехватил инициативу и сумел победить. Также он показал очень хорошую технику. Поскольку Сеидов молод, мы не ожидали от него такого результата. Но он сумел нас удивить. Другой наш боксер - Малик Гасанов участвовал во многих международных турнирах. Мы ожидали от него высокого результата, но этого не произошло.

Тайфур Алиев увеличил свой вес с 60 кг до 63,5 кг и завоевал титул сильнейшего в этом весе, победив Гасанова. До этого он много раз выигрывал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. Для нас это была сенсация.

- Вы упомянули имена Малика Гасанова и Эльдара Гулиева, которые считаются лидерами команды. А Умид Рустамов (57 кг), член национальной сборной, не смог стать чемпионом...

- Это произошло из-за высокой конкуренции. Упомянутые спортсмены продолжают тренировки в своих клубах. Но мы по-прежнему держим их под контролем. Не исключено, что они проявили халатность в подготовке. Вот как это получилось.

- Сеид Сеидов, которого вы упомянули как талантливого боксера, также был признан лучшим на чемпионате. Как вы думаете, сможет ли он продолжить свой успех?

- Да, я специально упомянул Сеида Сеидова как находку чемпионата. Мы верим, что он сможет хорошо себя показать на следующих соревнованиях. Нам очень понравилось его выступление во время турнира. Финальная битва также была очень интересной и вызвала аплодисменты присутствующих в зале.

- Скоро в Париже состоятся летние Олимпийские игры-2024. Учитывая, что в число призеров состоявшихся в Баку соревнований вошли новые боксеры, сколько лицензий мы можем выиграть на соревнования?

- В боксе есть фактор неожиданного удара. То есть спортсмена можно отправить в нокаут даже тогда, когда он этого не хочет. Вот почему об этом трудно говорить. На данный момент мы завоевали лицензии в 2 весовых категориях из 7. Мы верим, что это число будет увеличиваться. Можно получить как минимум еще три путевки.

Банучичак Гусейнли

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