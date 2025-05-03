Легендарный Мэнни Пакьяо возвращается на ринг

Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо вновь выйдет на ринг в возрасте 46 лет.

Как сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, в июле Пакьяо проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе против американца Марио Барриоса, передает İdman.biz.

Последний официальный бой восьмикратного чемпиона мира состоялся в августе 2021 года, когда он уступил кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей. За свою выдающуюся карьеру Пакьяо провёл 72 поединка, одержал 62 победы (в том числе 39 — нокаутом), потерпел 8 поражений и дважды свёл бой вничью.

Возвращение филиппинской легенды на мировой уровень обещает стать одним из самых громких событий года в профессиональном боксе.

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