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Даниэль Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика во время дуэли взглядов

Бокс
Новости
2 Мая 2025 22:24
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Даниэль Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика во время дуэли взглядов

Британский боксёр и обладатель титула IBF в весе до 120 кг Даниэль Дюбуа прокомментировал инцидент с толчком в адрес Александра Усика во время дуэли взглядов, которая прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в преддверии реванша, сообщает İdman.biz.

«Это развлекательный вид спорта, так что всё это часть шоу. Думаю, такие вещи должны происходить, и меня это вполне устраивает», — цитирует Дюбуа Sky Sports.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля. Их первая встреча прошла 26 августа 2023 года во Вроцлаве, где украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

İdman.biz

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