Сауль Альварес вернул титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Сауль Альварес вновь стал абсолютным чемпионом мира в среднем весе, победив кубинца Уильяма Скулла.

Как сообщает İdman.biz, бой в весовой категории до 76,2 кг прошёл в Эр-Рияде и длился все 12 раундов. По итогам поединка Альварес сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO, а также отобрал пояс IBF у соперника.

Отметим, что 34-летний Альварес провёл 67 боёв в профессиональной карьере, в 63 из которых одержал победу. Для 32-летнего Скулла это стало первым поражением в карьере.

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