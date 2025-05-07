В Баку проходят международные сборы боксеров

В Баку проходят международные учебно-тренировочные сборы молодых боксеров.

Как сообщает İdman.biz, к совместным тренировкам азербайджанских и узбекских спортсменов теперь присоединилась сборная Грузии.

В тренировочном сборе, организованном в Бакинском центре бокса, принимают участие более 100 спортсменов. Команды тренируются дважды в день и проверяют свои силы в контрольных поединках. Основное внимание в ходе тренировок уделяется технической и тактической подготовке.

Тренировки проводятся в рамках подготовки к международному турниру «Кубок Гейдара Алиева-2025», который пройдет в Баку с 16 по 21 мая.

İdman.biz