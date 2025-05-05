Непобедимый Усик раскрыл секрет: в юности его "прибила" кобыла

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик признался, что в детстве уже бывал в нокауте — правда, не на ринге, а на деревенской улице, сообщает İdman.biz.

В интервью британскому ведущему Пирсу Моргану непобеждённый украинец вспомнил, как однажды получил мощный удар копытом по голове:

«У лошади было ноль боёв, ноль побед и один нокаут — надо же было попасть именно по мне!»

Несмотря на курьёзный эпизод, Усик построил блестящую профессиональную карьеру и сейчас владеет пятью чемпионскими поясами. Следующий экзамен украинца намечен на 19 июля: на лондонском «Уэмбли» он сразится с обладателем пояса IBF в весе до 120 кг — британцем Даниэлем Дюбуа. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе.

«Когда‑нибудь запишу ту лошадь себе в рекорды как первого “соперника”, — шутливо добавил Усик. — Но главное испытание впереди — это бой с Дюбуа, и к нему я готовлюсь особенно тщательно».

İdman.biz