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Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Пляжный волейбол
Новости
3 Августа 2026 23:40
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Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу

Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет с 4 по 8 августа в Бакинском дворце водных видов спорта.

Матчи основной стадии состоятся 4 и 5 августа. Первые встречи игрового дня будут начинаться в 09:00, а заключительные - в 17:00.

6 августа пройдут матчи за третье место, а финалы чемпионата состоятся 8 августа.

Команды, которые станут победителями национального первенства, получат право представлять Азербайджан на клубном чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу 2026 года.

İdman.Biz
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