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В Баку состоится турнир по пляжному волейболу

Пляжный волейбол
Новости
1 Августа 2026 20:04
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В Баку состоится турнир по пляжному волейболу

В столице Азербайджана состоится турнир по пляжному волейболу Queen & King of the Court Mixed.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании, которое пройдет 2 августа в Бакинском дворце водных видов спорта, за чемпионский титул поборются 12 команд.

В турнире примут участие как профессиональные волейболисты, так и любители. В состав каждой команды войдут одна женщина и один мужчина.

Отметим, что победителями турнира Queen & King of the Court Mixed, организованного в этом году впервые, стала пара Хадиджа Хадызаде и Турал Гасанлы.

İdman.Biz
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