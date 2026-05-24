В Баку определились победители первого турнира King & Queen of the Court по пляжному волейболу - ФОТО

В Азербайджане официально стартовал сезон пляжного волейбола. Как сообщает İdman.Biz, Федерация волейбола Азербайджана впервые организовала в стране турнир в уникальном международном формате King & Queen of the Court («Король и королева площадки»).
В соревнованиях, прошедших в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие 10 мужских и 12 женских команд. Динамичный турнир проходил по следующей системе: сначала команды сразились в групповом этапе, после чего лучшие из них сошлись в решающих противостояниях.
В финальную стадию у женщин пробились следующие пары:
Ильза Вилде — Инара Гусейнзаде
Джерен Эвмез — Дилек Кубра
Сабина Ализаде — Лейла Алиева
Дилара Агаева — Ульяна Ковалева
В мужском финале за титул боролись:
Атварс Вилде — Клавс Вилде
Гейдар Мамедли — Озан Балтаджи
Ибрагим Мамедов — Мухаммад Асланлы
Фярда Дярьяев — Джамал Джалилов
В ходе напряженной и зрелищной борьбы определились первые в истории азербайджанского пляжного волейбола «короли» и «королевы» площадки. В женском турнире золотые медали завоевал дуэт Сабина Ализаде — Лейла Алиева. Среди мужчин вне конкуренции оказалась пара Гейдар Мамедли — Озан Балтаджи.
По окончании матчей состоялась торжественная церемония закрытия и награждения. Победителям были вручены символические короны, дипломы, медали, а также ценные подарки от партнера Федерации — магазина часов VMF.
Награды триумфаторам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и член правления Федерации волейбола Эльгар Багиров.