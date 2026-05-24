В Баку определились победители первого турнира King & Queen of the Court по пляжному волейболу - ФОТО

В Азербайджане официально стартовал сезон пляжного волейбола. Как сообщает İdman.Biz, Федерация волейбола Азербайджана впервые организовала в стране турнир в уникальном международном формате King & Queen of the Court («Король и королева площадки»).

В соревнованиях, прошедших в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие 10 мужских и 12 женских команд. Динамичный турнир проходил по следующей системе: сначала команды сразились в групповом этапе, после чего лучшие из них сошлись в решающих противостояниях.

В финальную стадию у женщин пробились следующие пары:

Ильза Вилде — Инара Гусейнзаде

Джерен Эвмез — Дилек Кубра

Сабина Ализаде — Лейла Алиева

Дилара Агаева — Ульяна Ковалева

В мужском финале за титул боролись:

Атварс Вилде — Клавс Вилде

Гейдар Мамедли — Озан Балтаджи

Ибрагим Мамедов — Мухаммад Асланлы

Фярда Дярьяев — Джамал Джалилов

В ходе напряженной и зрелищной борьбы определились первые в истории азербайджанского пляжного волейбола «короли» и «королевы» площадки. В женском турнире золотые медали завоевал дуэт Сабина Ализаде — Лейла Алиева. Среди мужчин вне конкуренции оказалась пара Гейдар Мамедли — Озан Балтаджи.

По окончании матчей состоялась торжественная церемония закрытия и награждения. Победителям были вручены символические короны, дипломы, медали, а также ценные подарки от партнера Федерации — магазина часов VMF.

Награды триумфаторам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и член правления Федерации волейбола Эльгар Багиров.

İdman.Biz
