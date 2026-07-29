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В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу

Пляжный волейбол
Новости
29 Июля 2026 12:09
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В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу

Чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу пройдет в Баку с 4 по 8 августа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, соревнования организованы совместно с Министерством молодежи и спорта.

Матчи предварительного этапа среди женских и мужских команд состоятся 4-6 августа. Финальные встречи и церемония награждения пройдут 8 августа.

Все игры чемпионата примет Дворец водных видов спорта. В турнире выступят 16 женских и 14 мужских команд.

Победители чемпионата получат право представить Азербайджан на чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу 2026 года.

İdman.Biz
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