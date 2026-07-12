Сборная Азербайджана выиграла бронзу молодежного чемпионата в Латвии

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу завоевала бронзовую медаль на Открытом чемпионате стран Балтии среди спортсменов до 20 лет.
Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в столице Латвии Риге.
Азербайджан был представлен на турнире как мужской, так и женской командами.
В мужском турнире дуэт Ибрагим Мамедов / Мухаммед Асланлы занял третье место среди 34 команд и завоевал бронзовые медали. В матче за третье место азербайджанские волейболисты обыграли сборную Латвии со счетом 2:1.
В женском турнире пара Сабина Ализаде / Лейла Алиева заняла 12-е место среди 27 команд.