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В Баку состоялся турнир по пляжному волейболу - ФОТО

Пляжный волейбол
Новости
2 Августа 2026 20:00
19
В Баку состоялся турнир по пляжному волейболу - ФОТО

В Баку состоялся очередной турнир по пляжному волейболу Queen & King of the Court Mixed.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, организованных в Бакинском дворце водных видов спорта, за чемпионский титул боролись 12 команд. В турнире приняли участие как профессиональные волейболисты, так и любители.

Каждая команда состояла из одной женщины и одного мужчины. Обыграв всех своих соперников, победителями турнира стала пара Вильде Атварс и Илзе Атварс.

В завершение состоялась церемония награждения. Победителям были вручены корона, дипломы, медали и различные подарки от партнеров Федерации волейбола Азербайджана.

Награды вручили бренд-менеджер Группы компаний VFM Али Юсубов, руководитель компании Djevo Джавид Салаев и директор спортивных школ клуба "Фенербахче" в Азербайджане Амин Гамзаев.

İdman.Biz
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