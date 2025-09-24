Главный тренер "Абшерон Лайонс": "Могли победить с еще более крупным счетом"

Главный тренер баскетбольного клуба «Абшерон Лайонс» Эрхан Токер прокомментировал победу своей команды над кипрским «Анортосисом» (89:73) в первом матче квалификации Кубка Европы, сообщает İdman.biz.

«Мы могли выиграть с более крупным счетом. Есть моменты, которые нужно исправить, и мы будем над этим работать. Возможно, соперник не до конца изучил нас. Мы хорошо сыграли и в атаке, и в защите. Теперь цель — победить и в гостях. После этого будем строить планы на будущее. Рад, что молодые игроки демонстрируют прогресс», - сказал Токер на пресс-конференции.

Ответная встреча команд пройдет 1 октября в Лимасоле.

İdman.biz