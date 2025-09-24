25 Сентября 2025
Тренер "Анортосиса": "Противостояние с "Абшероном" продолжится в ответном матче"

24 Сентября 2025 21:38
Главный тренер «Анортосиса» Даниэль Нольсон после поражения в Баку от «Абшерон Лайонс» (73:89) отметил, что серия еще не завершена, сообщает İdman.biz.

Он поздравил соперника с победой, подчеркнув хорошую игру азербайджанской команды в защите, но при этом заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться дома.

«Мы хотели совершить камбэк и в концовке выглядели неплохо, но уступили. Однако это противостояние не определяется одним матчем. Впереди ответная игра, и мы сделаем все, чтобы добиться победы», — сказал Нольсон на пресс-конференции.

Игрок кипрского клуба Рафаил Элефтериу добавил, что команда только формируется и еще не раскрыла свой потенциал: «Разница в счете составляет 16 очков, но все решится в Лимасоле. Мы не потеряли надежду и будем бороться до конца. Поздравляю «Абшерон Лайонс» с успехом».

