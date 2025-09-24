25 Сентября 2025
24 Сентября 2025 21:10
"Абшерон Лайонс" уверенно обыграл "Анортосис" - ОБНОВЛЕНО/ФОТО

Баскетбольный клуб «Абшерон Лайонс» успешно стартовал в Кубке Европы.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче квалификационного раунда команда под руководством Эрхана Токера в Бакинском дворце спорта обыграла кипрский «Анортосис» со счетом 89:71.

Ответная встреча состоится 1 октября в Лимасоле, где определится обладатель путевки в следующий этап турнира.

19:00

В Дворце спорта в Баку проходит первый матч квалификационного раунда Кубка Европы по баскетболу, в котором «Абшерон Лайонс» принимает кипрский «Анортосис», передает İdman.biz.

После первой четверти счет 26:11 в пользу азербайджанской команды. Хозяева владеют инициативой и продолжают контролировать ход встречи во второй четверти.

Ответный поединок пройдет 1 октября в Лимасоле.

İdman.biz

