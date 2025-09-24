25 Сентября 2025
Абшеронские "Львы" начинают дебютный путь в Европе - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Баскетбол
Аналитика
24 Сентября 2025 11:19
Абшеронские "Львы" начинают дебютный путь в Европе - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В среду, 24 сентября, азербайджанский баскетбольный клуб "Абшерон Лайонс" впервые в своей истории выступит в еврокубках.

Как передает İdman.biz, сегодня в Бакинском Дворце спорта «Абшерон» проведет первый матч квалификации Кубка Европы ФИБА (второго по значимости клубного турнира под эгидой международной федерации) против кипрского «Анортосиса». Начало встречи — в 19:00 по бакинскому времени.

Очевидным фаворитом встречи является кипрский клуб, который, хотя и не обладает большим бюджетом, имеет опыт выступлений в регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА. Этот фактор может сыграть важную роль, учитывая, что для "Абшерона" это дебют на европейской арене.

"Львы", занявшие четвертое место в прошлом сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги, в межсезонье в основном сохранили свой костяк и не стали радикально менять состав, как это сделали некоторые другие азербайджанские клубы. При этом дебютант еврокубков усилил несколько позиций легионерами и привлек перспективных азербайджанских баскетболистов, для которых участие в международных матчах — бесценный опыт для дальнейшего роста.

Учитывая, что ответный матч состоится в Лимассоле 1 октября, "Абшерону" необходимо победить в Баку с комфортным преимуществом. В ответной игре дебютанту еврокубков будет крайне сложно при активной поддержке кипрских болельщиков.

Отметим, что в предстоящем сезоне азербайджанский баскетбол впервые будет представлен тремя клубами в еврокубках: помимо "Абшерона" участие примут также "Нефтчи" и "Сабах". Благодаря возросшему рейтингу азербайджанского баскетбола "Нефтчи" получил прямую путевку в регулярный сезон Кубка Европы ФИБА, а "Сабах" — в регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА, главного клубного турнира под эгидой международной федерации.

Теймур Тушиев

İdman.biz

