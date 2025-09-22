24 Сентября 2025
RU

Баскетбол
Новости
22 Сентября 2025 22:37
32
"Шеки"вернул в состав 22-летнего высокорослого игрока

Баскетбольный клуб «Шеки» объявил о возвращении в команду 22-летнего Магомеда Садикова.

Как передает İdman.biz, высокорослый игрок прошлый сезон провел в «Абшероне», а ранее, в сезоне 2023/24, уже выступал за «Шеки». Спортсмен является воспитанником местной баскетбольной школы.

На этом «Шеки» завершил трансферные работы. В межсезонье клуб, занявший третье место в прошлом чемпионате, пополнили Рашид Аббасов, турецкий баскетболист Дорукан Кузу, серб Давид Чекич, а также американцы Самир Стюарт, Малек Дейвис, Тайланд Кроуфорд, Девон Дженкинс и Керард Ричардсон.

İdman.biz

