24 Сентября 2025
Главный тренер сборной Турции: "НБА - это шоу, а в Евролиге есть еще и конкуренция"

21 Сентября 2025 22:56
Главный тренер греческого "Панатинаикоса" и сборной Турции по баскетболу Эргин Атаман поделился мнением о различиях между Евролигой и НБА. По словам специалиста, европейский баскетбол вышел на новый уровень и в ряде аспектов превосходит американский.

"Евробаскет в этом году был на очень высоком уровне. Для меня это было прекрасное сочетание НБА и Евролиги. Я всегда говорил, что Евролига значительно выросла. В НБА больше шоу, а Евролига — это шоу и настоящая конкуренция. Даже матчи в начале сезона здесь напоминают плей-офф. Думаю, Евролига дарит болельщикам больше удовольствия", — сказал Атаман в интервью Eurohoops.

Тренер отметил, что в Европе растет посещаемость матчей, тогда как в НБА она снижается, и это объясняется высоким качеством игр и наличием звездных игроков. "Европейцы любят видеть финальные по накалу поединки, и теперь Евролига может это предложить. Конечно, у НБА потрясающий маркетинг, но качество регулярных игр в Европе сейчас выше. Плей-офф и финал НБА остаются особенными, но с 1 октября Евролига будет на самом высоком уровне", — подчеркнул Атаман.

По его словам, именно поэтому НБА проявляет интерес к созданию новой лиги в Европе, однако будущее принадлежит именно европейскому баскетболу.

İdman.biz

