"Настроение в команде хорошее. Мы уже проанализировали соперника и ждем матч”.

İdman.biz сообщает что, об этом заявил баскетболист "Гянджи" Максуд Рустамов.

Молодой игрок прокомментировал состоявшуюся игру своей команды с “Нефтчи” в VI туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Форвард сказал, что они сделали выводы из ошибок, которые допустили: ”В прошлом туре мы хорошо сыграли первые 3 периода против "Серхедчи". Мы набрали много очков. Но в последней части упустили преимущество. Было много несправедливости по отношению к нам. Мы боролись до конца. К сожалению, не смогли победить. Мы работали над ошибками, которые допустили. Сосредоточены на предстоящей игре”.

По словам 21-летнего баскетболиста, «Нефтчи» состоит из сильных игроков: «Нас ожидает непростая игра. «Черно-белые» заявили о себе, победив «Сабах». Они с уверенностью подойдут к выездной игре. Но мы не собираемся сдаваться».

Отметим, что 2 декабря «Гянджа» встретится с «Нефтчи». Игра начнется в 14:00.

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