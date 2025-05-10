Игрок "Нефтчи" мечтает о чемпионстве: "Это возможно"

«В последнем матче была большая конкуренция».
Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Нефтчи» Ванте Хендрикс.
Он прокомментировал победу со счетом 84:66, зафиксированную в четвертом матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ). Американский баскетболист отметил, что его команда играет хорошо:
«Наш последний матч против "Сабаха" прошел хорошо. Верю, что мы успешно выступим и в следующей игре. Думаю, если мы будем играть от обороны, как в последнем матче, то сможем победить любого».
Хендрикс также оценил шансы своей команды на победу:
«Я думаю, что чемпионство действительно возможно. Если каждый сможет внести свой вклад, мы сможем стать чемпионами. Лично я хорошо сыграл во всех играх».
Отметим, что «Нефтчи» сравнял счет в финальной серии - 2:2, благодаря двум победам подряд. Пятый матч между командами состоится 11 мая.
Айтадж Сахяд
İdman.biz