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Игрок "Нефтчи" мечтает о чемпионстве: "Это возможно"

Баскетбол
Новости
10 Мая 2025 12:25
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Игрок "Нефтчи" мечтает о чемпионстве: "Это возможно"

«В последнем матче была большая конкуренция».

Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Нефтчи» Ванте Хендрикс.

Он прокомментировал победу со счетом 84:66, зафиксированную в четвертом матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ). Американский баскетболист отметил, что его команда играет хорошо:

«Наш последний матч против "Сабаха" прошел хорошо. Верю, что мы успешно выступим и в следующей игре. Думаю, если мы будем играть от обороны, как в последнем матче, то сможем победить любого».

Хендрикс также оценил шансы своей команды на победу:

«Я думаю, что чемпионство действительно возможно. Если каждый сможет внести свой вклад, мы сможем стать чемпионами. Лично я хорошо сыграл во всех играх».

Отметим, что «Нефтчи» сравнял счет в финальной серии - 2:2, благодаря двум победам подряд. Пятый матч между командами состоится 11 мая.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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