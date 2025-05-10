Состав сборной Азербайджана на Женскую серию

Объявлен состав женской национальной сборной Азербайджана по баскетболу 3х3.

İdman.biz сообщает, что наша команда заявила на турнир шесть игроков.

Помимо четверки Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой, Эрики Картер, Брианны Фрейзер, которые сыграют в отборочных матчах чемпионата мира 24-25 мая, в состав на женскую серию также войдут Тиффани Хейс и Татьяна Денискина. Бакинский этап этого турнира пройдет 26-27 мая, сразу после отборочных матчей.

Отметим, что наша команда пока зарегистрировалась на два турнира серии - бакинский и сумгайытский этапы.

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