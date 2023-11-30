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Новый трансфер азербайджанского клуба столкнулся с проблемой и остался в США

Баскетбол
Новости
30 Ноября 2023 11:00
Новый трансфер азербайджанского клуба столкнулся с проблемой и остался в США

В баскетбольном клубе «Хырдалан» произошла необычная ситуация.

Как сообщает İdman.biz, американец Дэймон Макдауэлл, с которым представитель Азербайджана подписал контракт, не смог приехать в Баку.

Согласно договоренности, 25-летний игрок должен был участвовать в подготовке к матчу с «Хазри» в VI туре. Но ему не посчастливилось приехать в нашу страну. Дэймон сообщил, что получил травму на тренировке перед поездкой, и большая часть сезона для него окончена. По этой причине договор был расторгнут по взаимному согласию.

Отметим, что Дэймон выступал в составе «Хырдалана» и в прошлом сезоне. Однако позже он вернулся на родину, и через некоторое время переговоры по новому контракту завершились положительно.

Эмин Ага

İdman.biz

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