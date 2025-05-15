Капитан "Нефтчи": "Наконец-то нам удалось занять то место, которое команда заслуживает"

«У нас был очень трудный сезон».

Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Нефтчи» Амиль Гамзаев.

Капитан команды прокомментировал поражение от «Сабаха» в финале Азербайджанской баскетбольной лиги. Он отметил, что коллектив выложился по максимуму, чтобы добиться успешного результата:

«Хотя мы начали сезон очень плохо, позже удалось реабилитироваться. Команды, которые весь год были на втором и третьем месте, не смогли зайти так далеко, а нам удалось выйти в финал. Наконец-то, в третьем сезоне, нам удалось занять то место, которое «Нефтчи» заслуживает. Поскольку «Сабах» участвует в еврокубках, у нас есть разница в бюджете. Несмотря на это, мы показали приличную игру. Думаю, что в следующем году, если бюджеты сравняются, мы также будем играть лучше. «Нефтчи» тоже пора отправиться в еврокубки».

34-летний баскетболист также оценил свое выступление в сезоне:

«Наши трансферные права закончились рано, один из наших легионеров покинул клуб по личным причинам перед финалом. У нас было мало ротаций, и я сам боролся с большим количеством травм в этом сезоне. Несмотря на то, что тренер пытался меня подключать к матчам, я не мог много играть. Несмотря на трудности с ротациями, мы боролись очень хорошо. Особенно первые четыре месяца. Когда дело дошло до финальной серии, поначалу у нас не было уверенности, что мы сможем обыграть «Сабах». После победы в третьей игре уверенность появилась, и с ней мы выиграли и четвертую. А в пятой встрече появилась некоторая самоуспокоенность. В целом финальная серия прошла очень хорошо».

Отметим, что «Нефтчи», впервые сыграв в финале, завершил сезон с серебряной медалью.

Айтадж Сахяд

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