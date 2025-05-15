15 Мая 2025
RU

Капитан "Нефтчи": "Наконец-то нам удалось занять то место, которое команда заслуживает"

Баскетбол
Новости
15 Мая 2025 13:41
17
Капитан "Нефтчи": "Наконец-то нам удалось занять то место, которое команда заслуживает"

«У нас был очень трудный сезон».

Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Нефтчи» Амиль Гамзаев.

Капитан команды прокомментировал поражение от «Сабаха» в финале Азербайджанской баскетбольной лиги. Он отметил, что коллектив выложился по максимуму, чтобы добиться успешного результата:

«Хотя мы начали сезон очень плохо, позже удалось реабилитироваться. Команды, которые весь год были на втором и третьем месте, не смогли зайти так далеко, а нам удалось выйти в финал. Наконец-то, в третьем сезоне, нам удалось занять то место, которое «Нефтчи» заслуживает. Поскольку «Сабах» участвует в еврокубках, у нас есть разница в бюджете. Несмотря на это, мы показали приличную игру. Думаю, что в следующем году, если бюджеты сравняются, мы также будем играть лучше. «Нефтчи» тоже пора отправиться в еврокубки».

34-летний баскетболист также оценил свое выступление в сезоне:

«Наши трансферные права закончились рано, один из наших легионеров покинул клуб по личным причинам перед финалом. У нас было мало ротаций, и я сам боролся с большим количеством травм в этом сезоне. Несмотря на то, что тренер пытался меня подключать к матчам, я не мог много играть. Несмотря на трудности с ротациями, мы боролись очень хорошо. Особенно первые четыре месяца. Когда дело дошло до финальной серии, поначалу у нас не было уверенности, что мы сможем обыграть «Сабах». После победы в третьей игре уверенность появилась, и с ней мы выиграли и четвертую. А в пятой встрече появилась некоторая самоуспокоенность. В целом финальная серия прошла очень хорошо».

Отметим, что «Нефтчи», впервые сыграв в финале, завершил сезон с серебряной медалью.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

10 чемпионов: кого настиг "Сабах"? - СТАТИСТИКА
15:22
Баскетбол

10 чемпионов: кого настиг "Сабах"? - СТАТИСТИКА

Абсолютный рекорд принадлежит НТД
Объявлен состав сборной Азербайджана на отборочный этап Кубка мира
11:55
Баскетбол

Объявлен состав сборной Азербайджана на отборочный этап Кубка мира

Команду возглавит Заур Пашаев
Римас Куртинайтис: "Не помню, чтобы мне в жизни что-то давалось легко"
11:33
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Не помню, чтобы мне в жизни что-то давалось легко"

Опытный специалист, отмечающий сегодня свое 65-летие, прокомментировал игру, в которой его команда стала чемпионом
Эмин Амруллаев: "С каждым годом АБЛ становится все интереснее"
14 Мая 22:44
Баскетбол

Эмин Амруллаев: "С каждым годом АБЛ становится все интереснее"

Президент Федерации баскетбола Азербайджана поделился своими впечатлениями от финальной серии
Римас Куртинайтис поблагодарил соперника "Нефтчи" за боевой настрой в финале
14 Мая 22:07
Баскетбол

Римас Куртинайтис поблагодарил соперника "Нефтчи" за боевой настрой в финале

Главный тренер БК "Сабах" прокомментировал победу в финальной серии АБЛ
"Сабах" — чемпион: в Баку прошла церемония награждения победителей сезона - ФОТО/ВИДЕО
14 Мая 21:42
Баскетбол

"Сабах" — чемпион: в Баку прошла церемония награждения победителей сезона - ФОТО/ВИДЕО

Финалистам и триумфаторам чемпионата Азербайджана по баскетболу вручили трофеи и награды

Самое читаемое

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе
12 Мая 19:33
Мировой футбол

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Криштиану Роналду-младший вдохновляется кумирами и готовится к международному турниру в Хорватии

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона