30 Апреля 2025
RU

Капитан "Нефтчи": "Хотим стать чемпионами и представлять Азербайджан в еврокубках"

Баскетбол
Новости
30 Апреля 2025 16:58
15
Капитан "Нефтчи": "Хотим стать чемпионами и представлять Азербайджан в еврокубках"

«Хотя «Абшерон» не считался фаворитом, к плей-офф они готовились по-другому».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ Амиль Гамзаев, капитан команды «Нефтчи», вышедшей в финал Азербайджанской баскетбольной лиги.

По его словам, «Абшерон», который они обыграли в полуфинале, проявил настоящий характер на площадке:

«Молодые азербайджанские игроки в составе соперника боролись хорошо. Поздравляю их. Первый матч серии был сложнее. В конце поединка нам помогли ошибка соперника и фактор удачи. Следующая игра была для нас относительно легкой».

Баскетболист, являющийся также капитаном сборной Азербайджана, объяснил причину неудачного старта сезона для «Нефтчи»:

«В начале сезона не были сделаны правильные трансферы. Затем команда избавилась от пяти легионеров. Тем, кто пришел им на смену, потребовалось время, чтобы адаптироваться. Сезон мы начали с шести поражений. Затем выиграли 11 матчей и проиграли всего три раза. Продолжение побед также пришло в плей-офф. Если бы мы сделали это в начале сезона, то могли закончить регулярку на другом месте. Но и третье место вывело нас в плей-офф».

34-летний баскетболист также рассказал о финальных играх, которые им предстоит провести с «Сабахом»:

«В третий раз я встречусь с «Сабахом» в финале. Я уже играл против этой команды с «Гянджой» и «Хазри». У соперника хорошая команда и сильный тренерский состав. Они достойно представили Азербайджан в Европе. Будет сложно. Но мы хотим стать чемпионами и представлять нашу страну в еврокубках».

Отметим, что первый финальный матч между «Сабахом» и «Нефтчи» состоится второго мая в Бакинском Дворце спорта.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку прибудут сборные Италии и Нидерландов
14:18
Баскетбол

В Баку прибудут сборные Италии и Нидерландов

Всего в соревновании примут участие 16 команд
Давити Чивчивадзе: "Мы заслужили эту победу"
00:30
Баскетбол

Давити Чивчивадзе: "Мы заслужили эту победу"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал победу команды
Эрхан Токер: "Мы сделали все, чтобы победить"
29 Апреля 23:54
Баскетбол

Эрхан Токер: "Мы сделали все, чтобы победить"

Главный тренер "Абшерона" прокомментировал поражение команды

Определились финалисты Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО
29 Апреля 21:10
Баскетбол

Определились финалисты Азербайджанской баскетбольной лиги - ОБНОВЛЕНО

Состоялись ответные полуфинальные матчи национального первенства
Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"
29 Апреля 20:48
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Мы довольны результатом и игрой"

Он прокомментировал игру против "Шеки" в полуфинале Азербайджанской баскетбольной лиги
Бедри Мерич: "В первой половине мы не смогли противостоять сопернику"
29 Апреля 19:40
Баскетбол

Бедри Мерич: "В первой половине мы не смогли противостоять сопернику"

Главный тренер "Шеки" подвел итоги полуфинала и сезона

Самое читаемое

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом
28 Апреля 11:30
Мировой футбол

Кто вы, мистер Слот? Как преемник Клоппа бесшумно сделал "Ливерпуль" чемпионом

Не потерял наследие и даже улучшил его
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты