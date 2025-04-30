В Баку прибудут сборные Италии и Нидерландов

Определились все гостевые команды, которые примут участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, в турнире примут участие 14 команд, в том числе 12 сборных и два клуба, и сборная Азербайджана.

В турнире в Баку примут участие сборные Нидерландов, Италии, Таиланда, Чили, Филиппин, Казахстана, Египта, Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также чешский клуб «Прага» и итальянская «Рома».

Всего в соревновании примут участие 16 команд. Последним участником станет клуб, который будет представлять нашу страну. Эта команда, которая проверит свои силы в соревновании вместе с нашей национальной сборной, имеет «Уайлд-кард» (особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в данном соревновании) в качестве хозяина.

Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 мая.

İdman.biz