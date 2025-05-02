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Тургай Зейтингез: "Мы дошли до конца сезона без каких-либо споров, финал будет таким же" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
2 Мая 2025 13:48
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Тургай Зейтингез: "Мы дошли до конца сезона без каких-либо споров, финал будет таким же" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz со спортивным директором Федерации баскетбола Азербайджана Тургаем Зейтингезом.

- Сегодня стартует финальная серия Азербайджанской баскетбольной лиги. Перед решающими матчами хотелось бы поговорить о текущем сезоне. Как вы его оцениваете?

- У нас был отличный сезон. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес в это свой вклад: судей, тренеров, игроков и болельщиков, которые пришли и наблюдали за нашими играми. Мы завершили очередной сезон без каких-либо споров, и я надеюсь, что финал будет таким же.

- Вы ожидали такого финала или это сюрприз для вас?

- Нет. Этот финал был ожидаем. Однако были команды, которые также выступили хорошо на протяжении всего сезона. Например, мы увидели большой успех команды «Абшерон», которая вышла в полуфинал. Сначала они выбили из соревнования НТД, а затем и "Нахчыван". Затем им пришлось нелегко в матчах с «Нефтчи». С другой стороны, «Шеки» сумел хорошо себя проявить на протяжении всего сезона. Однако им не хватило сил выйти победителями из борьбы с «Сабахом». Они не смогли оказать сопернику необходимого сопротивления. В любом случае, я считаю, что «Шеки» провел очень хороший сезон.

- Как вы думаете, какой поединок мы увидим в финале?

- Я думаю, что финальные игры будут очень сложными. Как вы знаете, чемпионом станет команда, одержавшая четыре победы. «Нефтчи» и «Сабах» - две самые профессиональные команды в азербайджанском баскетболе. Будет интересно посмотреть на борьбу двух сильных команд.

- Как вы считаете, можно ли считать прошлого чемпиона «Сабах» явным фаворитом финала?

- «Сабах» с начала сезона добился успешных результатов как в Европе, так и во внутреннем чемпионате. Заняв первое место в группе, они вышли в финал по более легкому пути. До сих пор у них не было сложных матчей. У «Нефтчи», с другой стороны, были сложные игры на протяжении всего сезона, особенно против «Орду» в полуфинале. Думаю, «Нефтчи» это принесет пользу в финальной серии. Потому что я думаю, что "Сабах" сейчас немного далек от быстрого ритма игры. Поэтому первые два матча будут особенно сложными. В заключение хочу отметить, что, по моему мнению, в финале мы увидим качественный баскетбол, который мы также наблюдали в этом году. Приглашаю всех любителей баскетбола в Бакинский Дворец спорта. Вас ждет множество интересных игр и прекрасная атмосфера.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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