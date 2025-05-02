Римас Куртинайтис: "В следующих финальных матчах должны сыграть лучше"

«В начале игры ощущалась усталость от поездки в Шеки. Кроме того, тренерский и игровой состав соперника очень хорошо подготовились к матчу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис после встречи с «Нефтчи».

Литовский специалист прокомментировал победу со счётом 94:89 в первом матче финальной серии чемпионата Азербайджана по баскетболу:

«Из-за большого количества высокорослых игроков в составе соперника у нас возникли определённые трудности. Поэтому наш центровой Клавс Чаварс провёл на паркете почти 35 минут. Несмотря на это, его физическая форма позволила ему показать отличную игру на протяжении всего времени. В концовке мы проявили характер, но в следующих матчах финальной серии должны сыграть ещё лучше».

Отметим, что вторая игра между командами состоится 4 мая.

İdman.biz