2 Мая 2025
RU

Римас Куртинайтис: "Мы не боимся "Нефтчи", финальная серия будет непростой" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
2 Мая 2025 17:24
15
Римас Куртинайтис: "Мы не боимся "Нефтчи", финальная серия будет непростой" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с главным тренером баскетбольной команды «Сабах» Римасом Куртинайтисом.

- Команда в третий раз подряд вышла в финал Азербайджанской баскетбольной лиги. Каковы ваши впечатления?

- Нашей целью с самого начала сезона было сохранение титула чемпиона Азербайджана. В настоящее время мы движемся к этому. Наша текущая цель - выиграть финальную серию.

- В решающем этапе вам предстоит встретиться с «Нефтчи». Что вы можете сказать о сопернике?

- «Нефтчи» - хорошая команда. В этом сезоне в финальной серии сойдутся две сильнейшие команды. Мы не боимся нашего соперника, а относимся к нему с уважением. Мы серьезно подготовились к финалу. Знаем, что он будет нелегким. Первая игра в финальной серии всегда очень важна.

- Ожидали ли вы, что ваш соперник выйдет в финал?

- Я не могу говорить за другие команды. В «Нефтчи» сменились тренеры и игроки. По ходу сезона было сложно выразить мнение. Не могу сказать, что их выход в финальную серию был неожиданным. Думаю, они заслуживают быть в финале.

- Можете ли вы сравнить уровень турнира в этом сезоне с прошлым?

- Я считаю, что уровень Азербайджанской баскетбольной лиги вырос по сравнению с прошлым сезоном. Причиной этого стало изменение лимита на легионеров. Заметный прогресс наблюдается и у азербайджанских баскетболистов.

- Говоря о местных игроках, довольны ли вы азербайджанскими баскетболистами в вашей команде?

- У Ширзада Ширзадова и Рамиза Гулиева наблюдаются признаки улучшения. Молодые баскетболисты Аликямран Мамедов и Айдын Ибрагимов также усердно работают над собой. Развитие есть. Их будущее еще впереди.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Анар Сарыев: "Шансы "Сабаха" относительно высоки"
16:03
Баскетбол

Анар Сарыев: "Шансы "Сабаха" относительно высоки"

Наставник также рассказал о главных преимуществах "Нефтчи"
Тургай Зейтингез: "Мы дошли до конца сезона без каких-либо споров, финал будет таким же" - ИНТЕРВЬЮ
13:48
Баскетбол

Тургай Зейтингез: "Мы дошли до конца сезона без каких-либо споров, финал будет таким же" - ИНТЕРВЬЮ

Спортивный директор Федерации баскетбола прокомментировал предстоящий финал
ФИНАЛ: "Сабах" против "Нефтчи"
09:51
Баскетбол

ФИНАЛ: "Сабах" против "Нефтчи"

Сегодня состоится первый матч решающего этапа
Игрок "Сабаха": "Мы знаем, на что способен “Нефтчи"
1 Мая 21:49
Баскетбол

Игрок "Сабаха": "Мы знаем, на что способен “Нефтчи"

Клавс Чаварс уверен в готовности команды к финалу баскетбольного чемпионата Азербайджана
Рустам Алиев: "Я заново открыл себя" - ИНТЕРВЬЮ
1 Мая 17:31
Баскетбол

Рустам Алиев: "Я заново открыл себя" - ИНТЕРВЬЮ

Капитан команды оценил ее выступление в этом сезоне и рассказал о своих планах на будущее
Азербайджанские баскетболистки начали подготовку к чемпионату Европы
1 Мая 12:49
Баскетбол

Азербайджанские баскетболистки начали подготовку к чемпионату Европы

Сборы завершатся девятого мая

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии