Римас Куртинайтис: "Мы не боимся "Нефтчи", финальная серия будет непростой" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с главным тренером баскетбольной команды «Сабах» Римасом Куртинайтисом.

- Команда в третий раз подряд вышла в финал Азербайджанской баскетбольной лиги. Каковы ваши впечатления?

- Нашей целью с самого начала сезона было сохранение титула чемпиона Азербайджана. В настоящее время мы движемся к этому. Наша текущая цель - выиграть финальную серию.

- В решающем этапе вам предстоит встретиться с «Нефтчи». Что вы можете сказать о сопернике?

- «Нефтчи» - хорошая команда. В этом сезоне в финальной серии сойдутся две сильнейшие команды. Мы не боимся нашего соперника, а относимся к нему с уважением. Мы серьезно подготовились к финалу. Знаем, что он будет нелегким. Первая игра в финальной серии всегда очень важна.

- Ожидали ли вы, что ваш соперник выйдет в финал?

- Я не могу говорить за другие команды. В «Нефтчи» сменились тренеры и игроки. По ходу сезона было сложно выразить мнение. Не могу сказать, что их выход в финальную серию был неожиданным. Думаю, они заслуживают быть в финале.

- Можете ли вы сравнить уровень турнира в этом сезоне с прошлым?

- Я считаю, что уровень Азербайджанской баскетбольной лиги вырос по сравнению с прошлым сезоном. Причиной этого стало изменение лимита на легионеров. Заметный прогресс наблюдается и у азербайджанских баскетболистов.

- Говоря о местных игроках, довольны ли вы азербайджанскими баскетболистами в вашей команде?

- У Ширзада Ширзадова и Рамиза Гулиева наблюдаются признаки улучшения. Молодые баскетболисты Аликямран Мамедов и Айдын Ибрагимов также усердно работают над собой. Развитие есть. Их будущее еще впереди.

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