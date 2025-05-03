Давит Чивчивадзе: "Мы проиграли сражение, но не войну"

Главный тренер баскетбольного клуба «Нефтчи» Давит Чивчивадзе высказался после поражения своей команды от «Сабаха» в первом матче финальной серии чемпионата Азербайджана (89:94), сообщает İdman.biz.
По словам специалиста, матч получился напряжённым и соответствовал уровню решающей стадии:
«Поединок был тяжёлым и по-настоящему финальным. Я благодарен своей команде за самоотдачу и старание. В концовке судейские решения повлияли на динамику встречи, но это ещё не конец. Мы проиграли сражение, но не войну. До титула ещё далеко, и мы обязательно прибавим».
Напомним, финальная серия продолжается до четырёх побед одной из команд.
İdman.biz