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Давит Чивчивадзе: "Мы проиграли сражение, но не войну"

Баскетбол
Новости
3 Мая 2025 00:20
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Давит Чивчивадзе: "Мы проиграли сражение, но не войну"

Главный тренер баскетбольного клуба «Нефтчи» Давит Чивчивадзе высказался после поражения своей команды от «Сабаха» в первом матче финальной серии чемпионата Азербайджана (89:94), сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, матч получился напряжённым и соответствовал уровню решающей стадии:

«Поединок был тяжёлым и по-настоящему финальным. Я благодарен своей команде за самоотдачу и старание. В концовке судейские решения повлияли на динамику встречи, но это ещё не конец. Мы проиграли сражение, но не войну. До титула ещё далеко, и мы обязательно прибавим».

Напомним, финальная серия продолжается до четырёх побед одной из команд.

İdman.biz

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