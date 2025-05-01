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Игрок "Сабаха": "Мы знаем, на что способен “Нефтчи"

Баскетбол
Новости
1 Мая 2025 21:49
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Игрок "Сабаха": "Мы знаем, на что способен “Нефтчи"

Игрок баскетбольного клуба «Сабах» Клавс Чаварс, представляющий также сборную Латвии, прокомментировал победу своей команды в полуфинале чемпионата Азербайджана над «Шеки» и поделился ожиданиями от финального противостояния с «Нефтчи».

В интервью İdman.biz Чаварс отметил, что команда выполнила свою задачу:
«Мы просто делали свою работу. Показали свою игру, навязали сопернику физическую борьбу в защите и контролировали матч с первых минут. Это и принесло нам победу».

Говоря о предстоящем финале, баскетболист подчеркнул:
«Мы уже несколько раз встречались с “Нефтчи” в этом сезоне и хорошо знаем, на что они способны. Мы тщательно их проанализировали и готовы как тактически, так и практически. Постараемся сохранить нашу привычную интенсивность и в матчах с “Нефтчи”».

Напомним, первый финальный матч между «Сабахом» и «Нефтчи» состоится 2 мая во Дворце спорта в Баку.

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