Эврен Алкая: "Сезон для нас был не столь хорошим'"

Главный тренер команды "Серхадчи" Эврен Алкая прокомментировал уверенную победу своей команды в последнем туре регулярного чемпионата Азербайджанской баскетбольной лиги, одержавшей победу со счетом 103:77 над командой НТД, сообщает İdman.biz.

Алкая отметил, что игра не была сложной, поскольку соперники после матчей Кубка НТД находились в уставшем состоянии, сыграв три игры за 10 дней. По его словам, усталость сказалась на их игре, и они берегли силы для предстоящих матчей плей-офф.

"Мы тоже часто меняли состав, что характерно для таких матчей в конце сезона", — добавил тренер.

Он также отметил, что сезон для "Серхадчи" не был идеальным, из-за многочисленных травм ключевых игроков.

"Сезон для нас был не столь хорошим. Думаю, что ко второй половине плей-офф команда полностью адаптируется. Мы будем бороться до конца",- сказал тренер.

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