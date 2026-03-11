Исторический рекорд НБА: Бэм Адебайо набрал 83 очка в одной игре

Американский центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтон Уизардс" (150:129). Этот показатель стал новым рекордом лиги в XXI веке и вторым результатом за всю историю существования ассоциации после 100 очков Уилта Чемберлена.

Как сообщает İdman.Biz, историческое достижение было зафиксировано в ночь с 10 на 11 марта на паркете "Касейя Центра" в Майами. Адебайо реализовал более 70% бросков с игры, добавив к 83 очкам девять подборов и три передачи. В составе гостей самым результативным стал французский центровой Александр Сарр с 28 очками. В следующем туре "Майами Хит" примет "Милуоки Бакс", а "Вашингтон Уизардс" сыграет на выезде против "Орландо Мэджик".

Отметим, что результат Бэма Адебайо превзошел достижение Коби Брайанта (81 очко в 2006 году) и официально признан лучшим в текущем столетии. Предыдущий клубный рекорд "Майами Хит" принадлежал Леброну Джеймсу (61 очко). Адебайо стал первым центровым со времен Уилта Чемберлена, преодолевшим отметку в 80 набранных очков за одну игру.