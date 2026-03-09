10 Марта 2026
Майкл Джордан высказался о споре вокруг величайшего игрока НБА

Баскетбол
Новости
9 Марта 2026 23:30
18
Легендарный баскетболист Майкл Джордан прокомментировал многолетние дискуссии о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NBA on NBC, шестикратный чемпион НБА признался, что никогда не придавал особого значения понятию GOAT и считает подобные сравнения не совсем правильными.

По словам Джордана, каждое поколение баскетболистов вносит свой вклад в развитие игры, а современные звезды продолжают дело своих предшественников. "Для меня термин величайший из всех времен ничего не значит. Я никогда не придавал этому значения. Мы проложили путь для Коби и Леброна. Красота баскетбола в том, что каждое новое поколение развивает игру дальше", - отметил он.

Легенда "Чикаго Буллз" также заявил, что с интересом сыграл бы против Коби Брайанта и Леброна Джеймса в свои лучшие годы, однако подобное противостояние так и останется лишь предметом обсуждений.

Джордан подчеркнул, что уважает достижения современных звезд. "У Леброна невероятная карьера. Я восхищаюсь тем, чего он добился. Как и Коби, и Кевин Дюрант, и все эти ребята. Они вывели игру на новый уровень", - добавил он.

İdman.Biz
