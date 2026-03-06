Бозиноски похвалил игру команды, Кондрусевич признал провал

Главные тренеры "Нахчывана" и "Лянкярана", Никола Бозиновски и Георгий Кондрусевич, прокомментировал матч 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги между своими командами (104:73).

Как сообщает İdman.Biz, наставник победителей Никола Бозиноски отметил хорошую подготовку команды и качественную командную игру.

"Перед игрой мы хорошо подготовились. Несмотря на некоторые проблемы с составом во время паузы на матчи сборных, основной состав всегда был готов. Мы показали очень хорошую командную игру. К каждому матчу готовимся серьезно. Честно говоря, не ожидали такой игры от соперника", - заявил Бозиноски.

Главный тренер "Лянкярана" Георгий Кондрусевич, в свою очередь, признал, что его команда провела крайне неудачный матч.

"Даже не знаю, что сказать об этой игре. Это был наш первый матч после паузы. Мы по-прежнему не можем тренироваться в формате 5 на 5, потому что в составе отсутствуют десять игроков. Поэтому у нас ничего не получилось. Мы сыграли очень плохо", - отметил специалист.