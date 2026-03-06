6 Марта 2026
Леброн Джеймс побил рекорд НБА, державшийся 37 лет - ВИДЕО

6 Марта 2026 12:58
Леброн Джеймс побил рекорд НБА, державшийся 37 лет

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству реализованных бросков с игры за карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний баскетболист достиг этого показателя в матче, в котором "Лейкерс" уступили "Денвер Наггетс" (113:120).

По ходу встречи Джеймс довел число точных бросков с игры до 15 838 и превзошел достижение легендарного центра Карима Абдул-Джаббара, который завершил карьеру в 1989 году с показателем 15 837.

Отметим, что этот рекорд продержался более 37 лет. Третье место в списке занимает Карл Мэлоун, на счету которого 13 528 точных бросков с игры.

