6 Марта 2026
Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" сыграет с "Лянкяраном"

Баскетбол
Новости
6 Марта 2026 09:30
Сегодня продолжится 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, во второй игровой день состоится один матч - "Нахчыван" встретится с "Лянкяраном".

Матч пройдет в Баку в Спортивном центре "Серхедчи". Начало встречи - в 20:00.

Еще три матча тура состоятся в ближайшие дни. 7 марта "Шеки" примет "Сабах", а "Абшерон Лайонс" сыграет с "НТД". 8 марта "Нефтчи" встретится с "Гянджой".

Ранее в рамках 18-го тура состоялись два матча: "Губа" уступила "Сумгайыту" (116:117), а "Серхедчи" обыграл "Орду" (70:67).

İdman.Biz
