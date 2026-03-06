Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" сыграет с "Лянкяраном"

Сегодня продолжится 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, во второй игровой день состоится один матч - "Нахчыван" встретится с "Лянкяраном".

Матч пройдет в Баку в Спортивном центре "Серхедчи". Начало встречи - в 20:00.

Еще три матча тура состоятся в ближайшие дни. 7 марта "Шеки" примет "Сабах", а "Абшерон Лайонс" сыграет с "НТД". 8 марта "Нефтчи" встретится с "Гянджой".

Ранее в рамках 18-го тура состоялись два матча: "Губа" уступила "Сумгайыту" (116:117), а "Серхедчи" обыграл "Орду" (70:67).