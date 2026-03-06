6 Марта 2026
Леброн Джейм раскрыл секрет, как сфокусироваться на цели: "Я просто полностью отключаю телефон"

6 Марта 2026 06:16
Леброн Джейм раскрыл секрет, как сфокусироваться на цели: "Я просто полностью отключаю телефон"

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс рассказал, что отключает телефон на время плей-офф, чтобы не терять фокус от завоевания титула.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Hoopshype.

"На протяжении всей стадии плей-офф я просто полностью отключаю телефон. Если мои близкие хотят связаться со мной, Рэнди Мимс находится рядом со мной каждый день. Маверик тоже часто бывает рядом. Если мои близкие хотели связаться со мной, то могли позвонить им, а в случае крайней необходимости могут приехать. Если мы находимся на выезде, то они стучались ко мне в номер. В остальном никто не может до меня дозвониться два с половиной месяца", — заявил Джеймс.

İdman.Biz
