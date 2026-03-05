Азербайджанская баскетбольная лига: изменено время матча "Абшерон" - "НТД"

Время начала матча "Абшерон" - "НТД" в рамках 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги изменено.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, встреча состоится 7 марта и начнется в 19:30.
