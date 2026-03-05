Шахрияр Аскеров назвал ключевую проблему матча с "Сумгайытом"

Главный тренер "Губы" Шахрияр Аскеров прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги против "Сумгайыта" (116:117).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что команда допустила много ошибок в обороне в стартовые минуты встречи.

"В первые минуты мы слишком много ошибались в защите. Из-за этого соперник быстро создал солидный отрыв. В какой-то момент казалось, что отыграться уже невозможно, но мы смогли вернуться в игру и навязать борьбу. В итоге результат мог быть и в нашу пользу, однако решающий бросок в конце встречи оказался неточным.

Ребята сделали все, что могли. В первой и второй четвертях мы слабо действовали в обороне и позволили "Сумгайыту" находить свободные зоны. Поздравляю соперника — у них хорошо шли броски.

При этом наша команда проявила характер и боролась до конца. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей игры. В регулярном чемпионате нам осталось провести два матча. Постараемся выиграть оба и подойти к плей-офф с как можно более высокой позиции. Борьба продолжается", - заявил Аскеров.