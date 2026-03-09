Клергот: "Я провожу самые результативные матчи в карьере"

Американский разыгрывающий баскетбольного клуба "Сумгайыт" Кеон Клергот заявил, что нынешний сезон является самым результативным в его карьере.

Как сообщает İdman.Biz, баскетболист рассказал об этом в интервью пресс-службе клуба, комментируя свою высокую результативность в матчах Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Я делаю все это ради команды. Если моя результативность приносит пользу "Сумгайыту", я стараюсь продолжать в том же духе. На каждой тренировке я выполняю не менее 30 бросков из-за дуги. Также работаю над бросками со средней дистанции. Это помогает мне легче действовать в игре. Также я тщательно анализирую следующего соперника, особенно обращаю внимание на то, как команда защищается", - заявил баскетболист.

Клергот отметил: "В Азербайджане я провожу самые результативные матчи за карьеру. Таких показателей у меня еще нигде не было. До приезда в Азербайджан мой лучший результат был в Словакии - 36 очков".

Говоря о задачах команды на сезон, Клергот пояснил: "Мы хотим попасть в плей-офф. После преодоления стадии плей-ин постараемся пройти как можно дальше".