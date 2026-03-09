9 Марта 2026
RU

Клергот: "Я провожу самые результативные матчи в карьере"

Баскетбол
Новости
9 Марта 2026 14:26
15
Клергот: "Я провожу самые результативные матчи в карьере"

Американский разыгрывающий баскетбольного клуба "Сумгайыт" Кеон Клергот заявил, что нынешний сезон является самым результативным в его карьере.

Как сообщает İdman.Biz, баскетболист рассказал об этом в интервью пресс-службе клуба, комментируя свою высокую результативность в матчах Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Я делаю все это ради команды. Если моя результативность приносит пользу "Сумгайыту", я стараюсь продолжать в том же духе. На каждой тренировке я выполняю не менее 30 бросков из-за дуги. Также работаю над бросками со средней дистанции. Это помогает мне легче действовать в игре. Также я тщательно анализирую следующего соперника, особенно обращаю внимание на то, как команда защищается", - заявил баскетболист.

Клергот отметил: "В Азербайджане я провожу самые результативные матчи за карьеру. Таких показателей у меня еще нигде не было. До приезда в Азербайджан мой лучший результат был в Словакии - 36 очков".

Говоря о задачах команды на сезон, Клергот пояснил: "Мы хотим попасть в плей-офф. После преодоления стадии плей-ин постараемся пройти как можно дальше".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по баскетболу объявила состав на КЧ ФИБА 3x3
13:13
Баскетбол

Сборная Азербайджана по баскетболу объявила состав на КЧ ФИБА 3x3

Названы также даты матчей команды
Азербайджанская баскетбольная лига: "Нефтчи" одолел "Гянджу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 20:14
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Нефтчи" одолел "Гянджу" - ОБНОВЛЕНО

Завершился 18-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Леброн Джеймс — о завершении карьеры: "Когда я уйду, это будет праздник жизни, а не потеря"
8 Марта 06:16
Баскетбол

Леброн Джеймс — о завершении карьеры: "Когда я уйду, это будет праздник жизни, а не потеря"

По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом
"Абшерон Лайонс" уверенно обыграл "НТД" в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги
7 Марта 17:26
Баскетбол

"Абшерон Лайонс" уверенно обыграл "НТД" в матче 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги

Ранее "Сабах" на выезде обыграл "Шеки"

Бозиноски похвалил игру команды, Кондрусевич признал провал
6 Марта 23:30
Баскетбол

Бозиноски похвалил игру команды, Кондрусевич признал провал

Главные тренеры "Нахчывана" и "Лянкярана" прокомментировали разгромный матч

Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" разгромил "Лянкяран"
6 Марта 22:18
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" разгромил "Лянкяран" - ОБНОВЛЕНО

Доминик Кейес стал самым результативным игроком матча

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек