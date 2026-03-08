8 Марта 2026
Леброн Джеймс — о завершении карьеры: "Когда я уйду, это будет праздник жизни, а не потеря"

Леброн Джеймс — о завершении карьеры: "Когда я уйду, это будет праздник жизни, а не потеря"

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о предстоящем завершении карьеры. 41-летний форвард проводит рекордный 23-й сезон в НБА, но пока не принял решения, станет ли этот год последним.

"Отношусь к этому так же, как когда ты теряешь близкого человека и приходишь на похороны. Люди склонны грустить, но это также и праздник жизни. Думаю, для меня, когда закончу с этой игрой, это будет праздник жизни, а не потеря. Праздник всего, чего смог достичь в этой игре, всего, что я в нее вложил. Моментов, всей этой любви.

Слушайте, я был предан этому спорту. Никогда не обманывал игру. Появлялся каждый день вовремя. Я вкладывал силы на площадке и за ее пределами. Проявлял благодать. В этом все дело. Я просто хотел выжать из игры максимум, потому что понимал, что она дала мне и моей семье. Так что никогда не собирался проявлять неуважение к богам игры. Надеюсь, за эти годы в моем исполнении было несколько ярких моментов. Но я никогда не обманывал игру. Никогда", — приводит слова Джеймса İdman.Biz со ссылкой на издание Sports Illustrated.

В текущем сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 21,4 очка и 7,0 передачи за игру. "Лейкерс" с результатом 37 побед и 25 поражений занимают шестое место в Западной конференции.

Джеймс пропустил первый месяц сезона из-за проблем с седалищным нервом. По окончании сезона он станет неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что "Кавальерс Кливленд" готов рассмотреть возможность его возвращения, а "Лейкерс" хотели бы сохранить форварда, если он решит продолжить карьеру.

