НБА оштрафовала Дончича за оскорбительный жест в адрес судьи

Баскетболист "Лос‑Анджелес Лейкерс" Лука Дончич оштрафован на 50 000 долларов за "неуместный и непрофессиональный жест" в адрес судьи во время матча регулярного чемпионата НБА против "Нью‑Йорк Никс". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

В воскресенье "Лейкерс" переиграли "Никс" со счетом 110:97. За 4 минуты 35 секунд до конца третьей четверти Дончич получил фол после столкновения с форвардом "Нью‑Йорка" Мохамедом Диаварой. Словенец повернулся к судьям и потер пальцы друг о друга, изображая "денежный жест".

В текущем сезоне НБА 27‑летний Дончич за 52 сыгранные игры получил 15 технических фолов. Если он получит 16‑й технический фол, его дисквалифицируют на одну игру.