12 Марта 2026
Стартует 19-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги

12 Марта 2026 10:29
Стартует 19-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Два матча группы В откроют 19-й тур чемпионата Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, сегодня в 19:00 по бакинскому времени начнутся встречи "Сумгайыт" - "Орду" и "Нахчыван" - "Серхедчи".

Первая игра пройдет в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, вторая - в Бакинском спортивном центре.
19-й тур чемпионата завершится 15 марта. По итогам регулярного сезона команды группы В определят участников плей-офф, где разыграются путевки в финальную стадию турнира.

İdman.Biz
