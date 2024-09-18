"Губа" начала подготовку

«Губа», которая с нового сезона будет выступать в Азербайджанской баскетбольной лиге, начала подготовку.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Шахрияра Аскерова готовится к новому сезону в спортзале Азербайджанского технического университета.

К лагерю уже присоединились новые трансферы клуба. Малик Рашад Хант, Давонте Крейвен и Леван Гогаладзе, легионер, проведший последний сезон в «Джалилабаде», а также большинство местных - Заур Пашаев, Фикрет Пашаев, Андрей Кондратьев, Гусейн Алиев, Ульви Мамедов, Сеидгусейн Эйнуллаев и Магомедали Мамедзаде будут выступать за «Губу».

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