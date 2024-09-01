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Дуайт Ховард рассказал, в чём Коби Брайант превосходит Майкла Джордана

Баскетбол
Новости
1 Сентября 2024 11:28
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Дуайт Ховард рассказал, в чём Коби Брайант превосходит Майкла Джордана

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард объяснил, в чём легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант превзошёл шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

«Я думаю, что Коби лучше, чем Майкл Джордан, в плане мастерства. Он взял всё, что делал Джордан, и приумножил это. Коби делал это лучше. У него были непринуждённость, драйв, напористость», - сказал Ховард в подкасте известного игрока НБА Гилберта Аренаса.

Коби Брайант за свою карьеру завоевал пять титулов чемпиона НБА, а на счету Майкла Джордана - шесть. Ранее бывший игрок клуба НБА «Майами Хит» Дуэйн Уэйд объяснил разницу между Коби Брайантом и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

İdman.biz

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