10 чемпионов: кого настиг "Сабах"? - СТАТИСТИКА

Мужская баскетбольная команда «Сабах» в третий раз подряд стала чемпионом Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, бакинский клуб сравнялся с «Мехсулом» по количеству золотых медалей чемпионата страны.

Последний выиграл первые три соревнования. «Мехсул», который выигрывал подряд золотые медали чемпионата с 1993 года, и «Сабах», который победил в трех последних турнирах, отстают всего от двух команд.

Абсолютный рекорд принадлежит НТД. Команда, завоевавшая свой последний титул шесть лет назад, является девятикратным чемпионом Азербайджана.

Несуществующая уже «Гала» имеет восемь золотых медалей. Последний раз представитель столицы победил в чемпионате 10 лет назад.

"Азанс", чьи успехи пришлись на прошлое столетие, выиграл два чемпионата. У пяти команд по одной победе. То есть в 30 турнирах побеждали 10 клубов.

Отметим, что в сезонах 2020/21 и 2021/22 чемпионат страны не проводился.

Чемпионы Азербайджана по баскетболу среди мужских команд:

1993/94. "Мехсул"

1994/95. "Мехсул"

1995/96. "Мехсул"

1996/97. "Анарбанк"

1997/98. «Азанс»

1997/99. «Азанс»

1999/2000. "Баку"

2000/01. «Западный университет»

2001/02. НТД

2002/03. "Гала"

2003/04. "Гала"

2004/05. "Гала"

2005/06. "Гала"

2006/07. НТД

2007/08. НТД

2008/09. НТД

2009/10. НТД

2010/11. НТД

2011/12. "Гала"

2012/13. "Гала"

2013/14. "Гала"

2014/15. "Гала"

2015/16. "Азтоп"

2016/17. НТД

2017/18. НТД

2018/19. НТД

2019/20. «Зирвя»

2022/23. "Сабах"

2023/24. "Сабах"

2024/25. "Сабах"

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