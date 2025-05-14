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Римас Куртинайтис поблагодарил соперника "Нефтчи" за боевой настрой в финале

Баскетбол
Новости
14 Мая 2025 22:07
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Римас Куртинайтис поблагодарил соперника "Нефтчи" за боевой настрой в финале

Главный тренер БК «Сабах» подвел итоги сезона после победы в финале

Как сообщает İdman.biz, главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис прокомментировал итоги финала чемпионата Азербайджана против «Нефтчи». По словам специалиста, сезон выдался напряженным и интересным:

«Чемпионат получился насыщенным и конкурентным. Благодарен организаторам за отличную работу, а команде „Нефтчи“ — за боевой настрой в финале. Поздравляю своих ребят с победой и благодарен каждому за усилия, которые они вложили в этот успех», — сказал литовский тренер.

Напомним, что «Сабах» выиграл финальную серию со счетом 4:2 и стал чемпионом Азербайджана третий сезон подряд. Решающий матч прошел в Бакинском дворце спорта. Команда «Нефтчи» не смогла сравнять счет в серии и довести ее до седьмой игры.

İdman.biz

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